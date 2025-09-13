Calciomercato Lazio | Noslin verso l'Olanda, sirene inglesi per Mandas: il punto

RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin si è rimesso sul mercato con le dichiarazioni rilasciate a Espn Olanda. Il discorso è solo rimandato a gennaio. Infatti, stando a quanto riportato da La Repubblica, PSV e Ajax sarebbero interessate a prelevare il calciatore ma solo con la formula del prestito.

Un discorso diverso invece per un altro calciatore della Lazio come Mandas che ha ricevuto più richieste nei mesi scorsi. Il portiere greco è sceso nuovamente nelle gerarchie in favore di Provedel e ora potrebbe valutare seriamente l'idea di un'eventuale cessione. Sempre lo stesso quotidiano afferma che il Wolverhampton sarebbe disposto a offrire 20 milioni per assicurarsi le prestazioni del classe 2001 a titolo definitivo.

