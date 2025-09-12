Noslin rivela: "La Lazio ha fermato la mia cessione. Con il blocco del mercato..."

Era vicino alla cessione, ma alla fine è rimasto. Il blocco del mercato imposto alla Lazio ha colpito anche Tijjani Noslin, cercato in estate da diverse squadre. L'ex Verona, in particolare, sarebbe potuto tornare in Olanda, con PSV e Ajax che si erano interessate al suo profilo. La società biancoceleste, però, non potendo fare acquisti, ha bloccato il suo addio.

Proprio per questo Noslin non ha lasciato la Capitale: "L'interesse del PSV? È vero, c'è stata una trattativa, ma alla Lazio è stato imposto il blocco del mercato. Per questo motivo non hanno potuto più fare acquisti in entrata e hanno cercando di tenere i giocatori che hanno in rosa”, ha spiegato proprio l'attaccante chiamato in diretta da uno dei canali più importanti del suo paese, ESPN Olanda.

E poi ha continuato spiegando la situazione del club: “La Lazio per tornare a muoversi sul mercato deve prima pagare il blocco di 100 milioni di euro. Probabilmente a gennaio la situazione sarà risolta. Prestito all'Ajax? Se il club sarà d'accordo, vedremo. Ora non hanno alcun interesse a vendermi o a cedermi in prestito”.

