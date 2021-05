La Lazio per la Champions si affida all'Olimpico. E nel mirino c'è l'ennesimo record...

L'Olimpico come corsia preferenziale per arrivare in Champions. La Lazio confida nell'apporto del proprio stadio nella rincorsa al quarto posto. Il programma di maggio vedrà la squadra di Inzaghi giocare quattro degli ultimi sei incontri della stagione di A in casa. Il via domani con il Genoa, poi il turno infrasettimanale del 12 maggio col Parma e il derby di sabato 15 (in casa della Roma per calendario). Il 18 maggio, poi, è fissato il recupero col Torino. In mezzo due trasferte contro Fiorentina e Sassuolo.

L'ENNESIMO RECORD - In occasione del match contro i Grifoni, riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti andranno alla ricerca di un altro record: nel mirino c'è l'undicesima vittoria interna di fila in campionato, che diventerebbe un traguardo mai raggiunto nella storia ultracentenaria del club. Un primato che, col "timbro" Inzaghi, si aggiungerebbe a quelli delle vittorie di fila, delle gare utili consecutive e dei gol segnati. I numeri collezionati all'Olimpico lasciano ben sperare: la formazione capitolina è andata puntualmente a segno nelle ultime 19 partite casalinghe di campionato. Si tratta della serie più lunga in corso tra le squadre attualmente nella competizione. Per i tre punti, e per continuare il sogno Champions, la Lazio si affida al suo fortino.

