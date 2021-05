Lotito, a rischio la carica di Consigliere. Sanzioni e tempistiche: quando scatta la decadenza

La condanna emessa ieri dalla Corte d'Appello ha peggiorato quella del Tribunale Federale del 25 marzo scorso, ma non è definitiva. Manca l'ultimo grado di giudizio sportivo. Solamente dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia presso il Coni, nel caso in cui la somma delle sanzioni comminate a Lotito negli ultimi dieci anni, supererà i 12 mesi, decadrebbe la carica di Consigliere federale. L'ineleggibilità, riporta la rassegna stampa di Radiosei, scatta al momento della condanna definitiva e per chi è stato "colpito negli ultimi dieci anni da provvedimento disciplinari sportivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore a un anno". Ma il calcolo non è semplice sembra. Prima di tutto, intanto, va ricordato che Lotito, al quarto mandato da Consigliere federale, nel 2025 non potrebbe comunque ricandidarsi in base alla legge "Lotti". Insomma, la condanna superiore a 12 mesi sarebbe un duro colpo, ma il suo percorso è destinato comunque a concludersi nel 2025.

IL CALCOLO DELLE SANZIONI - Negli ultimi dieci anni il presidente della Lazio ha accumulato inibizioni per un mese e mezzo dopo le frasi rivolte all'ex presidente del Coni, Gianni Petrucci (la sentenza fu del 18 agosto 2011). Il 28 agosto 2012, invece, la Corte di Giustizia Federale ha ridotto da 10 a 2 mesi l'inibizione di Lotito rispetto alla condanna legata alle irregolarità nei tesseramenti di Zarate e Cruz. Le sanzioni vanno calcolate nell'arco degli ultimi 10 anni. In altre parole, se il Collegio di Garanzia si esprimerà dopo il 15 settembre 2011 (quando la condanna per il caso Olimpico sarà prescritta), il mese e mezzo di inibizione non potrà essere contato.

I PROSSIMI STEP - Dopo la pubblicazione delle motivazioni della Corte Federale, i legali del club avranno 30 giorni a disposizione per presentare ricorso. Impossibile, al momento, prevedere la data del pronunciamento del Collegio di Garanzia. Ma il caso "tamponi" potrebbe spingersi fino a estate inoltrata. Solo dopo la sentenza di terzo grado potrà ufficializzarsi il conteggio finale delle sanzioni legate all'ultimo decennio, e all'eventuale decadenza di Lotito.

