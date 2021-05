Nazionale, verso gli Europei: da lunedì vaccini anti-Covid per 40 calciatori

Tocca agli azzurri degli Europei. Mentre in Italia la campagna vaccinale ha finalmente raggiunto i numeri fissati dal commissario Figliuolo, si avvicina la prima somministrazione per i calciatori della Nazionale. Lunedì prossimo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra Milano, per i giocatori del Nord, e Roma, per il Centro-Sud, in diverse sedi, circa 40 convocati di Mancini riceveranno la prima dose, così come gli atleti olimpici e paralimpici. Gli azzurri riceveranno la seconda dose dopo tre settimane, lunedì 24. La campagna riguarda al momento solo i calciatori e non lo staff, che si è già immunizzato in quanto colpito interamente dal virus. Da definire le modalità del preritiro, fissato in Sardegna dal 23-24 maggio al Forte Village di Santa Margherita, inizialmente previsto con le famiglie: al momento, in virtù del focolaio scoppiato in Nazionale a fine marzo, è un'incognita.

Premier League, spostate le ultime due giornate: il motivo è una grande notizia

Lotito, a rischio la carica di Consigliere. Sanzioni e tempistiche: quando scatta la decadenza

TORNA ALLA HOMEPAGE