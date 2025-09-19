Lazio, cominciano a sciogliersi i dubbi per il derby: Rovella preoccupa

RASSEGNA STAMPA - Quindici minuti di allenamento aperto ai tifosi, trasmesso sui canali ufficiali: torello, attivazione e scatti. Poi di nuovo porte chiuse, in linea con la stagione “blindata” decisa dalla Lazio. Il bollettino medico ha aggiornato sulle condizioni di Castellanos, Rovella, Patric e Vecino, tutti al lavoro individuale.

Per Taty non sembra preoccupare: come racconta il Corriere dello Sport, mercoledì ha fatto l’intera seduta, ieri solo in parte. Più seria la situazione di Rovella, fermo da domenica per fastidi agli adduttori: gli esami sono negativi, ma incombe il rischio pubalgia. Oggi si capirà se potrà esserci nel derby, intanto Sarri tiene Cataldi in preallarme.

Dal suo recupero dipenderanno anche le scelte a centrocampo: Dele-Bashiru in bilico, Belahyane possibile alternativa. In difesa invece nessun dubbio (Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares), in porta Provedel. In avanti restano da definire solo le gerarchie tra Cancellieri e Pedro, con lo spagnolo che Sarri preferisce inserire a gara in corso. Zaccagni e Castellanos ci saranno, in panchina Isaksen, Dia e Noslin. Vecino e Patric non rientrano, mentre Lazzari è out per una lesione al soleo destro. Un altro grattacapo per Sarri, che ancora non ha avuto modo di lavorare con l’organico al completo.

