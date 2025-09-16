Lazio, Dele-Bashiru ancora non ingrana. E nel derby...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, fragile a Reggio Emilia tanto sul piano collettivo quanto su quello individuale, deve ritrovare brillantezza e continuità nei singoli. Alcuni giocatori sembrano lontani dal livello mostrato a tratti un anno fa, frenati da problemi fisici o da una condizione che stenta a decollare e tra loro rientra sicuramente Dele-Bashiru.

Il nigeriano è stato sostituito già all’intervallo contro il Sassuolo, segnale eloquente della sua prova negativa. La stanchezza accumulata in Nazionale non basta a giustificarne l’opacità. Escluso dalla manovra, ricorda il Corriere dello Sport, ha inciso solo in un paio di episodi: un fallo subito al limite dell’area e un’azione personale mal gestita, nulla di più. Movimenti sbagliati, continue correzioni da parte dei compagni, presenza evanescente nel giro palla: Dele-Bashiru è sembrato un corpo estraneo.

Sarri l’aveva confermato titolare per la terza volta consecutiva, dopo i piccoli segnali intravisti col Verona, ma in trasferta – tra Como e Reggio Emilia – il centrocampista ha deluso. Ora rischia grosso: alle porte c’è il derby e Belahyane lo insidia da vicino. Già l’anno scorso, nei due derby giocati con Baroni, era stato sostituito senza lasciare traccia. A Formello avrà quattro allenamenti per provare a convincere Sarri a concedergli un’altra chance, ma la fiducia inizia a vacillare.

