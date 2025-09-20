Lazio | Dele-Bashiru in dubbio per il derby contro la Roma: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Rischio emergenza a centrocampo. Non solo il dubbio Rovella, Sarri dovrà gestire anche il problema muscolare di Fisayo Dele-Bashiru. Come riporta Il Messaggero, il centrocampista nigeriano ieri non si è allenato. Aumentano così le incertezze per Sarri, il quale dovrà sperare fino all'ultimo nel recupero dei centrocampisti.
