Lazio, il tempo dei confronti non è finito: ora tocca alla squadra. I dettagli

RASSEGNA STAMPA - Baroni ha fatto da parafulmine nella prima settimana di sosta. Non è esente da colpe, ma è stato anche il perfetto uomo di "paglia" su cui scaricare la propria indignazione dopo il 5-0 di Bologna. Il tempo dei confronti, però, non è terminato: ora tocca alla squadra. Come spiega il Corriere dello Sport, la società attende il rientro dei nazionali per muovere precisi capi d'imputazione: l'atteggiamento di Bologna è inaccettabile e l'avvicinamento degli impegni con le rispettive nazionali non può distogliere dagli obiettivi del club. La squadra, insomma, non può sentirsi esentata dal processo, tutt'altro. Dalle parti di Formello si è convinti che il richiamo delle rappresentative abbia inciso sulla concentrazione. Dall'altra parte, è indiscutibile che abbiano pesato il calo di forma, gli infortuni e il tracollo mentale dopo tante gare tirate. La seconda settimana di sosta - quella che di fatto porterà alla sfida contro il Torino del prossimo 31 marzo - porterà ad un nuovo contraddittorio, utile per puntualizzare le aspettative e i malesseri del club, e ripartire al massimo della carica. Aprile sarà il mese decisivo per centrare una semifinale d'Europa League mai raggiunta nell'era Lotito e continuare a lottare per il quarto posto.

Pubblicato il 22/03