Lazio, la Amoroso su Immobile: "L'ho conosciuto e mi resta in mente"

RASSEGNA STAMPA - È stata la voce della canzone che ha portato bene all'Italia durante gli Europei, conducendola fino alla vittoria in finale, Alessandra Amoroso sa come incidere un singolo vincente. Il suo "Sorriso grande" è stata la colonna sonora di tutta l'estate 2021 che ha accompagnato il viaggio azzurro e lei, Alessandra, sicuramente di quel viaggio ricorda Donnarumma per le sue parate, come si legge sulla rassegna di Radiosei, ma anche Immobile. Ecco perché: "Tra i simboli dell’Europeo vinto a Londra c’è Immobile. Mi resta in mente, ma perché è il titolo di una mia canzone. Comunque, una volta l’ho pure incontrato".

Lazio, Parolo svela un retroscena su Inzaghi e la Supercoppa del 2017

Lazio, Sarri manda tutti nel suo confessionale: cosa ha detto ai giocatori

Torna alla home page