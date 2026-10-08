Lazio, col Monza torna Rovella? Le condizioni del centrocampista
08.10.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - C’è anche Nicolò Rovella nella lista degli indisponibili in casa Lazio. Il centrocampista prosegue nel suo percorso di recupero e spera di strappare una complicatissima convocazione contro il Monza.
Non è detto, però, che Rovella possa esserci contro la sua ex squadra. Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, infatti, il centrocampista della Lazio è ancora alle prese con la fase di recupero dall’infortunio subito il 30 agosto.
Da quel giorno a oggi Rovella non ha svolto neppure un singolo allenamento regolare con i compagni e, per questo, una sua chiamata da parte di Gattuso in vista della gara della Lazio con il Monza rimane tutt’altro che scontata.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.