Marusic, fedelissimo della Lazio: nessuno come lui nei derby

RASSEGNA STAMPA - Due giorni alla stracittadina, la tensione sale ma non spaventa Marusic. Il montenegrino è pronto al suo sedicesimo derby che, sottolinea il Corriere dello Sport, finora ha giocato tutti da titolare. È uno dei riferimenti di Sarri, il suo posto sulla fascia destra non è in discussione. Consapevole che questa partita può spostare gli umori della piazza e i conti personali con la Roma. Nessuno ha la sua esperienza in una gara del genere. Da quando è arrivato, nel 2017, ne ha saltati solamente due per scelta tecnica e infortunio.

I precedenti sono in equilibrio e i 90 minuti di domenica possono fare la differenza. La Lazio arriva al confronto dopo il pesante ko subito a Sassuolo, Marusic è stato uno dei pochissimi a non sfigurare. In quell’occasione ha tagliato il traguardo delle 319 presenze complessive, nel dettaglio: 250 in campionato, 15 in Champions, 33 in Europa League, 3 in Conference, 16 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. Ha superato Ledesma e si è piazzato all’undicesimo posto nella classifica all-time della Lazio. Di tutti i calciatori che ci sono in Serie A, considerando lo stesso periodo, solo De Roon ha disputato più match con lo stesso club. Alle spalle del biancoceleste ci sono: Consigli col Sassuolo 248, quarto Zielinski col Napoli 245, quinto Orsolini con Bologna 241.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE