Kamenovic resta alla Lazio da non tesserato: c'è l'accordo. E a gennaio...

RASSEGNA STAMPA - Si allenerà a Formello per convincere Sarri, niente ritorno in Serbia al Cukaricki: Kamenovic e la Lazio hanno trovato un accordo. Come riporta la rassegna di Radiosei, Kezman, agente del giocatore, sarà a Roma nelle prossime settimane per incontrare la società e avere un confronto con Lotito, mettendo così fine a questa vicenda. Il contratto di Kamenovic non è stato depositato neanche dopo che è saltato Kostic, che avrebbe occupato l'ultimo slot da extracomunitario destinato al terzino. Neanche l'ultimo giorno di mercato, il 31 agosto. Niente tesseramento, ma si è deciso comunque di trattenerlo a Formello, di farlo crescere con Sarri per poi tesserarlo a gennaio. Nel frattempo si allenerà con la squadra e proverà a convincere il tecnico per rilanciarsi.

Pubblicato il 05/09 alle 12:20

