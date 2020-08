Champions League, impresa Lione: City eliminato, David Silva dice addio

Impresa del Lione, che batte il Manchester City e si guadagna il passaggio alla semifinale di Champions League. Il primo gol è quello di Cornet, al 24'. Nonostante la squadra di Guardiola sia sempre in possesso palla e l'asse Sterling-De Bruyne continui a mettere in difficoltà gli avversari, il pareggio arriva solamente al 69', dai piedi del belga. Gli inglesi aumentano la pressione ma, dopo meno di dieci minuti, sono nuovamente i francesi a portarsi in vantaggio con Dembélé. Il finale della sfida sa di beffa per il City: Sterling sbaglia clamorosamente un gol a porta vuota e, subito dopo, arriva la doppietta di Dembélé, con cui il Lione si porta sul 3-1. Dopo aver eliminato la Juventus, la compagine di Garcia fa fuori anche i "favoritissimi" alla vittoria finale. Per David Silva, entrato in campo all'83' al posto di Rodri, arriva il momento di salutare il Manchester che, con grande rammarico, lascia la competizione. Per lo spagnolo è giunto finalmente il momento di dire sì alla Lazio?

Manchester City - Lione, quarti di finale di Champions League

José Alvalade, Lisbona - sabato 15 agosto, ore 21.00

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho (C), Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus. A disp.: Bravo, Stones, Zinchenko, Bernardo, D.Silva, Mendy, Mahrez, Otamendi, Foden, Doyle, Palmer, Bernabe. All.: Guardiola

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi. A disp.: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembélé, Traoré, Mendes, Reine-Adélaide, Jean Lucas, Tete, Bard, Cherki. All. Garcia.

ARBITRO: Danny Desmond Makkelie (NED)

90'-5' Corner per il City, ma c'è Lopes. Subito dopo arriva il triplice fischio dell'arbitro.

90'+2' Sterling, attaccato da Mendes, va a terra. Calcio di punizione per il City. Calcia De Bruyne, interviene bene Lopes.

90' Cinque minuti a disposizione del City per tentare di recuperare la sfida.

87' DOPPIETTA DEMBÉLÉ! Aouar calcia da fuori, c'è l'intervento di Ederson. Sulla ribattuta, Dembélé corregge in rete, aumentando il vantaggio del Lione sul City.

86' Altra sostituzione per il Lione: esce Ekambi, entra Reine-Adélaide.

85' Clamoroso errore di Sterling da distanza ravvicinata che, servito magistralmente, calcia la palla alta sopra la traversa.

83' Altro cambio per il City: entra David Silva, esce Rodri.

78' VANTAGGIO LIONE! Dembélé porta nuovamente in vantaggio il Lione. Tutto inizia con un clamoroso errore di Laporte in fase di impostazione. Il francese si trova a tu per tu con Ederson e non sbaglia. Inevitabile il check del Var per verificare l'influenza di Ekambi sull'azione, ma la rete viene convalidata.

77' Altra ottima opportunità per il City. Sterling serve col contagiri Gabriel Jesus, che da distanza ravvicinata non riesce a concludere in porta.

76' Mendes viene anticipato da Gabriel Jesus, che ne approfitta per tirare in porta. La conclusione è decisamente fuori misura.

74' Doppio cambio per Garcia: entrano Tete e Dembélé, escono Dubois e Depay.

70' Intanto, per il Lione esce Guimaraes, entra Mendes.

69' PAREGGIO CITY. Meravigliosa giocata di Sterling sulla fascia che, dopo aver saltato Denayer, trova l'inserimento di De Bruyne. Il belga di piattone non lascia scampo a Lopes e regala il pareggio al City.

65' Calcia De Bruyne, ma la palla si perde sopra la traversa.

64' Calcio di punizione in favore del City e ammonizione per Marcelo, autore di un intervento falloso su Gabriel Jesus.

63' Conclusione dalla lunga distanza per Marcal, ma il tiro è centrale e Ederson interviene senza problemi.

61' Cross morbido sul secondo palo di De Bruyne, Sterling non riesce a staccare e colpire di testa.

59' Marcelo travolge Gabriel Jesus. Calcio di punizione da posizione interessante per il Manchester City. La palla a giro di De Bruyne viene allontanata da Lopes.

57' Cartellino giallo anche per Rodri, autore di un fallo su Guimaraes.

55' Dubois si oppone a Cancelo, nuovo calcio d'angolo per il City. Intanto, primo cambio per la squadra di Guardiola: fuori Fernandinho, dentro Mahrez.

54' Intervento falloso di Fernandinho su Cornet, con quest'ultimo che rimane per qualche secondo a terra. Calcio di punizione per il Lione.

53' Doppio calcio d'angolo in favore del Machester City. In entrambi i casi è Dubois a mettere la palla in corner.

50' De Bruyne col tacco cerca Sterling in area di rigore, ma il pallone è imprendibile per il talento del City.

45' Inizia la seconda frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

45'+2' Finisce il primo tempo del match.

45' Manchester City vicino al pareggio con Sterling. Lopes e il difensore del Lione non gli consentono di concludere in porta.

44' Cornet devia in calcio d'angolo, corner per il City. Il colpo di testa di Rodri decisamente fuori misura.

42' Buona occasione per il City. Sterling serve indietro Rodri, che conclude in porta. Il portiere del Lione para in due tempi.

38' Serie di finte ubriacanti di Sterling. Interviene, fallosamente, Denayer. Calcio di punizione in favore del City. Ancora De Bruyne che va ancora in porta, c'è Lopes.

36' Scontro tra Fernandinho e Aoar. L'arbitro ferma il gioco e sollecita l'ingresso dei sanitari.

28' Ammonito Fernandinho per l'intervento falloso su Aouar.

27' Pericoloso calcio di punizione in favore del City dopo il fallo ai danni di Gabriel Jesus. Parte De Bruyne che va in porta, Lopes allontana.

23' VANTAGGIO LIONE. Ekambi tenta la conclusione, ma Garcia entra in scivolata. Il pallone arriva a Cornet che, a porta sguarnita, non sbaglia. Il City si lamenta per posizione di offside, ma l'arbitro convalida il gol.

20' De Bruyne per Sterling in verticale, provvidenziale la chiusura di Denayer.

18' Cross di Cornet, la palla arriva direttamente sui piedi di Garcia, che fa ripartire il City.

14' Intervento di De Bruyne su Aouar. I giocatori del Lione vorrebbero il cartellino giallo, ma l'arbitro opta per il solo calcio di punizione.

12' Il primo cartellino giallo della gara è per Dubois, autore di un intervento falloso su Cancelo.

11' Buono inserimento di Sterlin per Gabriel Jesus, ma la palla non arriva all'attaccante del City, al centro dell'area di rigore.

9' Velenosa conclusione di Marcal, ma Ederson blocca la palla senza troppi problemi.

8' Ottimo traversone di De Bruyne, Denayer anticipa tutti e allontana ogni pericoloso.

4' Brivido per il City con Aouar. Walker appoggia di petto per Ederson, ma la palla schizza e per poco il portiere non si lascia beffare.

2' Prima occasione per il Manchester City. Cancelo mette in mezzo all'area un'ottima palla per l'inserimento di Sterling. Provvidenziale l'intervento del portiere e poi di Marcal.

Inizia il match. Il primo pallone viene giocato dal City.

PRIMO TEMPO

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti alla diretta scritta di Manchester City - Lione, gara valida per i quarti di finale di Champions League. Favorita la squadra guidata da Pep Guardiola, reduce dalla vittoria contro il Real Madrid. La compagine di Garcia, invece, ha eliminato nel turno precedente la Juventus. Da segnalare, in ottica calciomercato, la presenza in panchina di David Silva. Lo spagnolo sembra ancora vicino all'approdo alla Lazio, nonostante qualche giorno di attesa di troppo.

