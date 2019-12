Canigiani: "Acquistando nei nostri store i tifosi riceveranno un buono per Lazio - Verona"

Sarà un mese intenso per la Lazio. Dallo scontro diretto contro il Cagliari, alla Supercoppa e i tanti impegni ravvicinati di gennaio. Che culmineranno con il derby del 26, per il quale sono state diramate le info sulla vendita dei biglietti. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, il Responsabile del Marketing biancoceleste - Marco Canigiani - ha cercato di fare il punto della situazione: "Per Cagliari al momento non abbiamo numeri precisi da parte della società rossoblu, probabilmente li riceveremo in giornata. Anche per la Supercoppa siamo in attesa di conoscere il totale degli spettatori. Comunque ricordo ai tifosi che possono acquistare qualsiasi settore andando sul sito della Lega Serie A, per questo sarà complicato capire quanti tifosi laziali ci saranno. Ricordo invece che sul nostro sito c'è la possibilità di acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Lunedì invece partirà la prelazione per il derby del 26 gennaio, sarà un mese di gennaio intenso, con tante partite in casa. I prezzi saranno gli stessi della gara d'andata". Infine, Canigiani ha presentato una nuova iniziative: "Per Natale ci sarà la possibilità di ricevere un buono per la prossima partita in casa contro il Verona, acquistando presso i nostri Lazio Style. Siamo felici per lo store in centro, i numeri sono positivi”.

