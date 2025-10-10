FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Marusic ci prova per Bergamo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta nonostante la gestione totale delle condizioni fisiche. Sarri lavora senza i 4 nazionali (Mandas, Hysaj, Tavares e Isaksen) e senza i tanti infortunati. La lista è lunga, le due settimane di sosta possono però permettere il rientro di tre calciatori. Marusic e Pellegrini sono i terzini finiti ko a Marassi, il primo per una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale, il secondo per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Provano a tornare in tempo per la trasferta di Bergamo.

Lo stesso vale per Vecino, che cerca ancora l'esordio in stagione. È fermo da inizio agosto, Sarri l'ha definito un enigma ai microfoni ufficiali, in questi giorni sta lavorando parzialmente con la squadra. Le prove concrete di un possibile recupero si capiranno la settimana prossima. Domani mattina ci sarà l'ultimo allenamento prima del weekend libero, le sgambate riprenderanno martedì pomeriggio.

Ai box, naturalmente, ci sono anche Zaccagni (lesione muscolare all'adduttore), Rovella (alle prese con la pubalgia) e Dele-Bashiru, a causa dello stop muscolare finito anche fuori dalla lista per il campionato. Tornerà dalla squalifica Guendouzi, ha finito di scontare le due giornate. Sarri, viste anche le difficoltà difensive incontrate con il Torino, potrebbe tornare al 4-3-3 con il francese e Basic ai lati di Cataldi.