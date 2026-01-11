Lazio, devi tornare ad essere 'corsara': il dato negativo sulle trasferte

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sale fino a Verona con oltre 2500 tifosi al seguito, un dato importante che ormai non fa più notizia. Gli uomini di Sarri avranno bisogno di tutto il supporto possibile per espugnare il Bentegodi e trovare la prima vittoria del nuovo anno.

Ancor più importante, forse, è interrompere il tabù lontano dall'Olimpico. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, considerando le sole gare esterne la Lazio sarebbe quintultima con appena 9 punti, in piena lotta salvezza che di ambizioni europee con alle spalle solo Lecce (8), Pisa (7), Verona (7) e Fiorentina (5).

Sono solo due le vittorie fuori casa di questo campionato, ottenute sui campi di Genoa e Parma; mentre sono tre i pareggi conquistati a Bergamo, Pisa e Udine. Le quattro sconfitte arrivate contro Como, Sassuolo, Inter e Milan sono quelle che fanno veramente rumore e che, forse, devono indurre a qualche riflessione.

La sfida contro gli uomini di Zanetti sarà un banco di prova importante. La Lazio dovrà sopperire alle assenze e trovare la vittoria nonostante le difficoltà. Per farlo, potrà almeno contare sul suo punto di forza: la difesa. Il paradosso, infatti, è che nonostante questi numeri negativi in trasferta, i biancocelesti hanno la seconda miglior difesa esterna del campionato con appena 7 gol subiti, alle spalle del solo Milan fermo a quota cinque.