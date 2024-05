Lazio, Felipe Anderson saluta in lacrime: "Sarò sempre un vostro tifoso. Mi avete dato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Sassuolo è stata l'ultima partita di Felipe Anderson con l'aquila sul petto. Una storia d'amore bellissima quella tra il brasiliano e il popolo biancoceleste, che lo ha sempre omaggiato per il suo essere un professionista dentro e fuori dal campo.

Al termine della gara, Felipe si è stretto in un abbraccio caldissimo da parte di tutti i compagni di squadra, ricevendo anche una maglia speciale "F.Anderson 326", cioè il numero di presenze in biancoceleste. In sottofondo lo speaker che ha recitato i suoi numeri impressionanti e l'intero stadio che lo ha salutato con cori e applausi incessanti. Una foto di gruppo e tanta commozione anche negli occhi dello stesso Felipe.

"Ragazzi, volevo ringraziarvi perchè dal primo giorno in cui sono arrivato mi avete accolto non solo come calciatore ma come ragazzo che adesso è uomo. Grazie perché al di là del calcio, mi avete dato di più di quello che avrei pensato di vivere nel calcio. Sarà per sempre laziale, Forza Lazio Sempre", sono state le sue parole, prima di scoppiare in un pianto.

Il brasiliano ha poi fatto un giro di campo, applaudendo i tifosi in lacrime, ricevendo anche una sciarpa della Lazio dalla Curva Nord, che ha continuato ad omaggiarlo con cori e applausi.