Lazio, infortunio Tavares: lesione muscolare, ecco quanto starà fermo

Niente da fare, la lesione muscolare non è stata scongiurata. Gli esami strumentali effettuali da Tavares hanno evidenziato un primo grado all’adduttore della coscia sinistra, si tratta dello stesso muscolo che l’aveva bloccato durante il riscaldamento con il Bologna. Il portoghese rimarrà ai box per 15-20 giorni. Salterà la doppia sfida con il Bodø/Glimt, naturalmente anche il derby in mezzo. I tempi sono stretti pure per la trasferta con il Genoa programmata a Pasquetta, poi a fine aprile la Lazio ospiterà il Parma all'Olimpico. La speranza è ritrovarlo per le eventuali semifinali di Europa League, a cui la Lazio cercherà di qualificarsi senza Nuno a disposizione.

