Lazio - Verona, la conferenza di Sarri: ecco quando interverrà
28.08.2025 18:05 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Hellas Verona sabato 30 agosto, alle ore 15:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio. Al contrario della prima giornata di Serie A dunque, il Comandante parlerà dalla sala stampa davanti ai giornalisti. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM.