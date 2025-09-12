Sassuolo - Lazio, quanti tifosi biancocelesti al Mapei: il parziale aggiornato
Due giorni ancora di attesa, poi la Lazio tornerà finalmente in campo. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, i biancocelesti domenica affronteranno in trasferta il Sassuolo. Sarà quasi come giocare in casa per Zaccagni e compagni, tantissimi i tifosi che raggiungeranno il Mapei Stadium per supportare la squadra del cuore. Il settore ospiti è esaurito nel giro di pochissimo, ma c'è disponibilità anche in altre zone dell'impianto. Al momento, come appreso dalla nostra redazione, sono 5150 i tagliandi venduti. Numero che potrebbe aumentare nelle prossime ore considerando che c'è ancora un giorno a disposizione per acquistare i tagliandi.
