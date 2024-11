Lazio Women, Eleonora Goldoni esulta: l'inno cantato negli spogliatoi - VIDEO

Ancora si festeggia in casa Lazio. Dopo il 7-2 rifilato al Como Women, la Lazio Women si gode il balzo in avanti in classifica a 6 punti. Le ragazze di Grassadonia festeggiano la vittoria negli spogliatoi cantando l'inno biancoceleste. Il momento, più che meritato, è stato ripreso e pubblicato sui social da Eleonora Goldoni, giocatrice di punta della squadra, e dalla società. "Ma quanto sono belli quei momenti in spogliatoio dopo una vittoria?", recita così il contenuto.