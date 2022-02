Ag. F.Anderson risponde a Conceição: "Alla Lazio sta dimostrando suo valore"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prima della partita di andata tra Porto e Lazio il tecnico portoghese Sérgio Conceição aveva parlato del suo ex giocatore Felipe Anderson, indicando come dei problemi di fiducia la causa del mancato successo nell'esperienza lusitana. Juliana Gomes, sorella e agente del brasiliano, ha risposto a Conceição direttamente ai microfoni di ojogo.pt: "Abbiamo totale rispetto per l'allenatore Sérgio Conceição e non c'è niente da dire sulla sua competenza professionale, ma credo che alcune opinioni da lui espresse pubblicamente abbiano avuto, e abbiano tuttora, una grande influenza sulle etichette negative che Felipe Anderson ha ricevuto e con cui ha dovuto convivere in tutta la sua esperienza al Porto. Subito dopo il suo esordio contro lo Sporting il tecnico ha lasciato intendere che al giocatore mancava comprensione e impegno, e questo è stato il pretesto di molte accuse successive. Ora, prima della partita contro la Lazio in Portogallo, ha messo ancora una volta in discussione l'aspetto psicologico di Felipe Anderson, oltre che la competenza delle persone che lo circondano, in modo subdolo che finisce per incidere negativamente".

RITORNO ALLA LAZIO - "Da undici anni mi occupo direttamente e con decisione della carriera di Felipe Anderson, da quando era un giocatore del Santos. Ho la mia agenzia, Conquest, aperta al mercato e la storia di successo di Felipe Anderson è un esempio del mio lavoro. Sérgio Conceição aveva pieno diritto come allenatore a non utilizzarlo, come ha fatto, ma questo non giustifica il voler attribuire ad altri la responsabilità di qualcosa che ha a che fare solo con le sue scelte. Per fortuna questo fa parte del passato, Felipe Anderson sta facendo molto bene ed è tornato alla Lazio, dove ci sono professionisti che si fidano del suo lavoro e lo mettono nelle condizioni per dimostrare il suo valore, che è la cosa più importante per noi in questo momento. Le partite contro il Porto hanno dimostrato quanto Felipe sia amato dal gruppo, ha il rispetto di tutti, e questa è la prova di quanto sia stato operoso e corretto".