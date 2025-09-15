Agresti: "Lazio e Roma arrivano al derby con grandi difficoltà"

Raggiunto dai microfoni di Radio Radio Stefano Agresti ha detto la sua sul derby della Capitale, prossima sfida che vedrà protagoniste Lazio e Roma reduci, entrambe, da due ko contro Sassuolo e Torino.

“Roma e Lazio arrivano al derby con grandi difficoltà. La partita la Roma non è mai riuscita a farla come voleva. Credo che non ci sia stato quel furore agonistico che da sempre contraddistingue le squadre di Gasperini, ho visto una squadra molle e compassata. La Roma non è stata in grado di fare niente in avanti, almeno fino all’88°”, queste le sue parole.

