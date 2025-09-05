Albania, vittoria in amichevole contro Gibilterra: Hysaj in campo nel primo tempo
05.09.2025 10:00 di Christian Gugliotta
Nella sfida amichevole disputata in casa di Gibilterra, l'Albania è uscita vincitrice per 0-1 grazie al rigore realizzato da Asani. Il terzino della Lazio Elseid Hysaj è sceso in campo con Le Aquile dal primo minuto, per poi essere sostituito durante l'intervallo lasciando spazio a Balliu.
