Atalanta, Juric recupererà un titolare per la Lazio: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

La terza giornata di Serie A si sta avvicinando. Terminata la sosta per le Nazionali, le squadre di club faranno ritorno in campo per riprendere il percorso in campionato da dove lo aveva lasciato, facendo i conti anche con i soliti indisponibili. Tra queste c'è anche l'Atalanta di Juric che, in questo avvio, è stata costretta a rinunciare a Ederson, infortunatosi durante la preseason. Il centrocampista brasiliano, infatti, sarà fuori ancora per un mese con il recupero in programma per la seconda settimana di ottobre, con la prima partita utile per il suo esordio stagionale fissata per il 19 ottobre, contro la Lazio.

