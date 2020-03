Atalanta - Lazio, mistero data: Inzaghi incrocia le dita per i recuperi

La data di Atalanta - Lazio è ancora un mistero. Da calendario la partita è prevista per sabato 7 marzo, ma è in discussione lo slittamento di una settimana del campionato per consentire i recuperi della 26esima giornata. Se si mantenesse la data attuale la sfida sarebbe inevitabilmente a porte chiuse, in seguito al nuovo decreto varato dal governo sull'emergenza coronavirus. In ogni caso Inzaghi spera nei recuperi dei suoi pezzi da novanta in infermeria. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il mister biancoceleste ha sollecitato la società a non accettare la richiesta di Percassi di anticipare il match a venerdì perché un giorno avrebbe potuto fare la differenza in alcune situazioni.

ACERBI E MARUSIC - La situazione più importante è quella di Francesco Acerbi, fermatosi nel riscaldamento di Genova. Ha subito un piccolo stiramento al polpaccio che l'ha costretto ai box contro la squadra di Nicola e il Bologna e negli ultimi giorni ha avuto una full immersion a Formello per recuperare in vista di Bergamo. Per sabato 7 è sul filo, può farcela come detto da Rodia dopo Lazio - Bologna, ma non ci sono sicurezze. L'altro caso da valutare è quello di Marusic. Out con il Bologna per un affaticamento muscolare, per Bergamo non ci dovrebbero essere problemi. In una sfida molto fisica come si preannuncia quella contro Gasperini il montenegrino può essere un'utilissima alternativa a Jony a sinistra. Sempre assente Lulic, operato il 12 febbraio per la pulizia della caviglia sinistra. Ancora non si hanno tempistiche certe per il suo rientro.

LUIS ALBERTO - Il Mago sabato ha avuto un problema all'inguine che non gli ha impedito di giocare per 60 minuti. Rodia ha escluso qualsiasi tipo di problema, ma il giocatore va gestito. Sempre secondo la rassegna stampa di Radiosei lo spagnolo si sarebbe recato a Barcellona per curare qualche acciacco muscolare con uno specialista fra i più gettonati d'Europa. Oggi quindi non si allenerà e verrà stilato un programma finalizzato a sabato. Calendario permettendo.

