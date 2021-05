Bologna, Mihajlovic: “Juventus? Ci manderanno un arbitro come si deve”

L'ultima giornata di Sere A sarà decisiva in zona Champions League. Milan, Napoli e Juventus, che distano solo un punto in classifica, si giocano tutto per qualificarsi alla fase a gironi. Il Milan vola a Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli ospita il Verona mentre la Juve se la vedrà con il Bologna, che ieri sera ha pareggiato 2-2 proprio contro Zaccagni e compagni. Nel post partita, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e, alla domanda sulla prossima sfida contro i bianconeri, ha risposto: "Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, questo è sicuro. Ultimamente abbiamo avuto un po' di esordienti e hanno fatto danni. Di sicuro metteranno un arbitro giusto, tra Valeri, Giacomelli, un altro, quello là... questo sono sicuro, ci posso scommettere. Poi la partita si giocherà. Sulla carta neanche c'è partita. Noi vediamo, andiamo e giochiamo, vediamo quello che si fa. Anche ieri in Milan-Cagliari non ci sarebbe dovuta essere partita, poi è finita 0-0. Nel calcio può succedere questo: il bello è che tutte le partite iniziano sullo 0-0 e poi vediamo come finiscono".