Cagliari, Belotti - intervento di ricostruzione del legamento crociato: l'esito
01.10.2025 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Nella giornata odierna, fa sapere il Cagliari attraverso un comunicato stampa diramato sui suoi canali ufficiali, Andrea Belotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore, si legge, inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo.