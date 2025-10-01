Mourinho, la frecciatina a Di Canio in diretta: "Sarà contento che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brucia la sconfitta incassata dal Benfica contro il Chelsea, il ritorno a Stamford Bridge è stato tutt'altro che piacevole per Mourinho che non riesce a digerire il risultato. Lo "Special One", intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la gara dei suoi, si è reso protagonista di un siparietto con Di Canio, opinionista in studio. Il tecnico ha salutato tutti i presenti, tranne l'ex Lazio e quando l'inviata glielo ha fatto notare, col suo solito tono ironico e pungente, ha esordito dicendo: "Saluto tutti i presenti...Paolo Di Canio sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso".

