Gotti racconta lo scontro Mourinho - Ianni: "Ecco perché avevano litigato. E Sarri..."

Negli studi di SkySport, dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa, Luca Gotti ha raccontato alcuni dettagli sullo scontro tra Marco Ianni e José Mourinho ai tempi di Chelsea - Manchester United, quando sulla panchina dei Blues c'era Maurizio Sarri. Queste le sue parole: "Ricordo bene quell’episodio a Stamford Bridge. Lo United andò in vantaggio 2-1 e sul gol del pareggio, il mio amico Marco Ianni, allora collaboratore di Sarri e oggi vice allenatore della Lazio, esultò in faccia a Mourinho, sia all’andata che al ritorno. Fu difficilissimo rientrare negli spogliatoi perché la situazione divenne concitata. Ianni si scusò subito e Mourinho stesso si espose per evitare che il vice di Sarri fosse licenziato. In Inghilterra, soprattutto in grandi club, serve diplomazia. Mourinho apprezzò molto anche l’atteggiamento di Sarri a fine partita, molto corretto”.

