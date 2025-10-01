Lazio, senti Impallomeni: "Vittoria clamorosa contro il Genoa. Pensavo a..."

Contro l'emergenza, la Lazio è tornata a vincere. Battuto il Genoa 0-3 a Marassi grazie ai gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato la prestazione della formazione biancoceleste. Queste le sue parole a riguardo: "La Lazio in maniera clamorosa ottiene la vittoria. Pensavo a un ennesimo stop, invece Sarri nella crisi ha trovato un'opportunità. Sarri avrebbe optato per un cambiamento tattico senza questa emergenza? Per me no, ma il calcio è meraviglioso anche per questo, perché ti mette sempre in discussione. E' nata una Lazio da combattimento, che ha battuto il Genoa, che aveva impegnato molte squadre prima. Non è una Lazio così scarsa come era stata dipinta da molti. E' una buona squadra che va rivitalizzata e che doveva avere un abito diverso da quello usuale che gli ha dato Sarri. Da questa crisi è nata un'opportunità. L'altra domanda è: forse questa squadra ha una vocazione offensiva, mentre il tecnico gli vuole dare un'impronta più difensiva".

