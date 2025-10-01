Roma, Koné torna sul derby: "Qualcuno ha preso male la mia esultanza..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ai taccuini de Il Corriere della Sera, il centrocampista della Roma Manu Koné è tornato a parlare del derby della Capitale vinto contro la Lazio. In particolare si è soffermato sulla sua esultanza dopo il triplice fischio, quando ha messo la sua maglia giallorossa sopra la bandierina. Queste le sue parole a riguardo: "Nelle gare importanti bisogna lasciare il segno, con la Lazio lo era. Ho messo la maglia sulla loro bandiera. Qualcuno l'ha presa male, ma resta il derby".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.