Lazio, Petrucci (Sky): "Non sono sicuro che Sarri riproporrà il 4-4-2 contro il Torino"

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato del possibile schieramento tattico della Lazio contro il Torino, dicendosi scettico sulla possibilità di rivedere il 4-4-2 e il doppio centravanti.

"In campo ho visto una bella Lazio. Io non sono così sicuro che Sarri possa riproporre questo sistema di gioco. Io penso che Sarri non possa non tener conto di quanto visto a Genova, però è un allenatore particolare, lo sappiamo. Io credo di sia "violentato" nel dover cambiare sistema di gioco, non poteva fare altro. Credo che saranno giorni di profonde riflessioni. Se oggi mi dici che è sicuro che si giocherà con il 4-4-2 io ti dico di no, con tutti gli altri allenatori ti avrei detto di sì. Un piccolo dubbio me lo tengo, però è chiaro che è una squadra che ha dato buone risposte.

Il doppio centravanti funziona. L'anno scorso, su una cinquantina di partite sei riuscito a schierarlo 20 volte, quindi meno della metà. Su 20 partite con il doppio centravanti ne hai vinte 14".

