Torino, parla Galbiati: "Baroni? Se non vince contro la Lazio diventa dura"

Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Roberto Galbiati ha parlato delle difficoltà che sta avendo in questo inizio di campionato il Torino di Baroni, che alla prossima giornata affronterà all'Olimpico la Lazio di Sarri. Queste le sue parole: "Baroni? Mi dispiace sul serio. Ogni anno il Toro non riesce a fare una rosa adeguata per quello che meriterebbero i tifosi. Per me la sfangherà anche stavolta. Se non vince a Roma con la Lazio diventa dura".

