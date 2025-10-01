Galante azzarda su Casadei: "Mi ricorda Milinkovic-Savic della Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scorso gennaio Cesare Casadei è tornato in Italia. L'ha fatto firmando per il Torino, dopo una lunga trattativa in cui si era inserita anche la Lazio. Ai microfoni di Radio Serie A, l'ex calciatore Fabio Galante ha parlato delle sue qualità paragonandolo a Sergej Milinkovic-Savic. Queste le sue parole: "Casadei l’ho anche visto di persona ed è molto grosso. Lo vedi in difesa, a centrocampo e in attacco: mi ricorda un po’ Milinković della Lazio, anche per fisicità. Deve iniziare un percorso simile a lui, però mi piace perché comunque lo trovi in fase offensiva a saltare di testa, sul calcio d’angolo, eccetera. Secondo me è un centrocampista completo. Il Torino ha fatto un bell’acquisto, riportandolo in Italia".

