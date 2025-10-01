SONDAGGIO | Genoa - Lazio, ecco il vostro migliore in campo: i voti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 01/10 - Avete scelto il migliore in campo di Genoa - Lazio. È Matteo Cancellieri, che ha ricevuto il 58,99% dei voti. Al secondo posto invece c'è Castellanos, con il 14,90%. Chiude il podio Basic al terzo posto (11,21%).

SONDAGGIO - La Lazio torna a vincere. Lo fa in trasferta, al Ferraris contro il Genoa. La squadra di Sarri sigla tre gol, senza subirne alcuno. Sul tabellino le firma di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Con questi tre punti, i biancocelesti raggiungono quota 6 punti in classifica, migliorando il proprio rendimento in avvio di campionato. Tra qualche giorno - la gara è in programma sabato 4 ottobre alle 15.00 - Sarri dovrà vedersela col Torino all'Olimpico. Ma nel frattempo è tempo di decretare il migliore in campo di Genoa-Lazio nel nostro sondaggio (CLICCA QUI PER VOTARE).

