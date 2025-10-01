Lazio, Mattei: "Questo momento del Torino va sfruttato. Baroni? Mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei si è proiettato alla sfida di sabato tra Lazio e Torino, sottolineando le difficoltà attuali dei granata e pronosticando l'accoglienza che il popolo laziale potrebbe riservare a Marco Baroni.

“Bisogna vedere come sta Pellegrini. Sicuramente c’è un bel problema. A Genova, anche se hai vinto, nel passaggio Marusic-Hysaj qualcosa hai perso. A Torino tira una brutta aria per Baroni, si dice che la gara contro la Lazio potrebbe essere decisiva. Indubbiamente la situazione del Torino è delicata, dietro non ci sarà Ismajli, ma la Lazio deve approcciare e sviluppare la partita esattamente come ha fatto a Genova. Questo gruppo deve lavorare di squadra, non c’è un giocatore in assoluto che può cambiare la gara. Devono andare tutti verso la stessa direzione".

"La Lazio deve approfittare di questo momento del Torino, la vittoria di Genova è stata importante ma la classifica è quella che è. Anche perché dopo la sosta ci saranno Atalanta e Torino. Per me ci sarà qualche timido applauso per Baroni, credo la tifoseria sia divisa su di lui. Applausi e indifferenza, non immagino fischi sabato per lui”.

