Lazio | Il Messaggero: "I giocatori avevano già chiesto a Sarri il cambio modulo"

RASSEGNA STAMPA - A Genova il “Sarrismo” ha fatto rima con pragmatismo. E non è un insulto, anzi, è un complimento. A Marassi la Lazio è rinata, trascinata dal tandem Dia-Castellanos: insieme dall’inizio del match hanno firmato la prima vittoria esterna stagionale e non è un caso.

Come racconta Il Messaggero, infatti, già dopo la debacle di Como, alcuni senatori avevano suggerito a Sarri di abbandonare il 4-3-3 per un sistema più adatto alle caratteristiche della squadra. Sarri ci rifletteva da tempo, ma l’emergenza e i guai fisici di Pedro lo hanno spinto definitivamente verso un 4-4-2 puro in fase di non possesso: linea d’attacco con Dia e Castellanos, Zaccagni e Cancellieri larghi. Anche se in conferenza, però, ha preferito parlare di 4-2-3-1.

