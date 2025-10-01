Lazio, Agresti sicuro: "Il coraggio è stato determinante contro il Genoa"

In collegamento a Radio Radio, Stefano Agresti ha commentato l'ultima vittoria della Lazio contro il Genoa. In particolare ha parlato della reazione della squadra di Sarri dopo il derby perso e nonostante l'emergenza a centrocampo. Queste le sue parole: "Il coraggio della Lazio è stato determinante. La consapevolezza che Basic potesse dare una grande mano è l'aspetto più sorprendente della partita contro il Genoa. I biancocelesti hanno sfruttato bene le occasioni e hanno ripreso molta freschezza. La Lazio non ha i valori visti nelle partite precedenti, ma molto superiori. Il tema degli infortuni è però una questione aperta: in questa giornata mancavano i centrocampisti, nella prossima i terzini".

