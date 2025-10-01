Sinner vince a Pechino, continua la rincorsa al Alcaraz: quando può tornare numero 1

Jannik Sinner vince l’ATP di Pechino conquistando il terzo titolo stagionale dopo l’Australian Open e Wimbledon. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-2 contro il 19enne Learner Tien in un’ora e 13 minuti di gioco. In contemporanea Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai e questa è una bella notizia per l’altoatesino... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > SINNER <

