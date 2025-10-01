Serie A | Lazio - Torino, chi racconterà il match su Dazn

Archiviata la vittoria col Genoa, la Lazio è tornata a concentrarsi sulla prossima sfida. Zaccagni e compagni affronteranno all'Olimpico il Torino, guidato dall'ex allenatore Baroni. L'appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, fischio d'inizio alle 15. La gara sarà trasmessa su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Dario Mastroianni per la telecronaca e l'ex biancoceleste Cristian Brocchi per il commento tecnico.

