Lazio, Oddi: "Contro il Genoa nessuno ha sfigurato. Tavares? Palla al piede mi piace molto"

La Lazio ha rialzato la testa battendo il Genoa e tornando a vincere dopo 3 ko consecutivi. Sulla prestazione del Ferraris ecco il pensiero di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei.

"Per come è cambiata la Lazio, per via dell’emergenza, ha dato un segnale importante. C’è stato un approccio fatto bene. Questo significa che il tecnico ha a che fare con dei giocatori che rispondono anche al cambio modulo. La Lazio è entrata bene in campo, si è visto l’aspetto caratteriale della squadra".

"Ero molto scettico prima della gara di Marassi, perdere un derby malamente di solito di butta giù, ti stronca, invece la squadra ha reagito. Lunedì non ha sfigurato nessuno, tutti hanno fatto una prova importante. Questo deve dare fiducia, il tecnico deve essere contento di questo. Nonostante le difficoltà, date dagli assenti o dai conflitti società-tifosi, la squadra ha dato il 110%".

"Tavares quando parte palla al piede mi piace molto, se riuscisse a capire che bisogna giocare anche in difesa può darsi che diventi un grande calciatore".

