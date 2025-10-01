Lazio, Rambaudi: "Tra Pellegrini e Tavares scelgo il primo. Contro il Torino..."

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha analizzato il momento della Lazio dopo la vittoria a Genova e in vista della delicata sfida contro il Torino dell'ex Baroni: "Mi piacerebbe che ora il tecnico avesse più scelte. Mi è piaciuto lo spirito, l’atteggiamento: adesso bisogna dare continuità. Campionato lungo, con un equilibrio sottile e tante squadre alla pari: bisogna cavalcare l’onda".

"Basic o Dele-Bashiru? Io su Basic ci perderei tempo a lavorarci; non lo lascerei in disparte, soprattutto vista l’emergenza. Nella rosa ci può stare. Dele-Bashiru potrebbe avere qualcosa in più negli ultimi 30-40 metri, stando anche a come ne parlano diversi addetti ai lavori; Basic ha caratteristiche diverse. Al momento si è azzerato tutto, dipenderà dal croato, da cosa farà adesso. Ovvio è che non mi faccio condizionare da una sola gara ma l’allenatore deve guardare il momento".

"Pellegrini-Tavares? Se Pellegrini sta bene, riparto da lui. Tavares deve acquisire una certa mentalità, un comportamento che deve tenere in campo; solo quando capirà questo le sue grandi potenzialità potranno essere utili alla squadra".

"L’emergenza sabato raddoppia, sono d’accordo, considerando che potresti non avere Marusic e Pellegrini. Hysaj non è apparso in forma, ma se lavora bene questa settimana è uno di quei calciatori che il 6 te lo da".

"Cancellieri-Isaksen? In questo momento Cancellieri si sta meritando la titolarità, sta crescendo. L’allenatore deve valutare quello che dà il giocatore e in questo caso i calciatori hanno caratteristiche diverse".

