Champions League, tocca a Napoli e Juve: il programma completo
01.10.2025 11:30 di Chiara Scatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo Inter (3-0 allo Slavia Praga) e Atalanta (2-1 in rimonta al Brugge), questa sera toccherà a Juventus e Napoli a scendere in campo per la seconda giornata di Champions League. La squadra di Conte ospiterà lo Sporting Lisbona, mentre quella di Tudor andrà in trasferta in Spagna contro il Villarreal e entrambe giocheranno alle 21.00.
Queste le altre partite in programma:
Qarabag-Copenhagen, ore 18.45
Union SG-Newcastle, ore 18.45
Arsenal-Olympiakos, ore 21.00
Barcellona-PSG, ore 21.00
Dortmund-Athletic Bilbao, ore 21.00
Leverkusen-PSV, ore 21.00
Monaco-Manchester City, ore 21.00