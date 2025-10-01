Torino, il punto verso la Lazio: Biraghi e Anjorin da valutare, e Ismajli...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSSEGNA STAMPA - Tanti infortuni anche per il Torino. Dopo la sconfitta contro il Parma, Baroni deve fare i conti con i problemi fisici di Ismajli, Biraghi e Anjorin in vista della prossima gara contro la Lazio. Per il centrale albanese si teme un lungo stop (anche più di un mese), ieri ha svolto gli esami strumentali e si attende l'esito, come riportato da Tuttosport.

Il terzino sinistro ha subito un colpo al gluteo e andrà valutato, anche se non preoccupa per la partita dell'Olimpico. Diverso invece il discorso per il centrocampista, alle prese con la fascite plantare. È difficile ipotizzare dei tempi di recupero, sarà monitorato continuamente dallo staff medico granata.

