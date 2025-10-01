Lazio, problemi anche per Pellegrini: farà accertamenti. Il punto

RASSEGNA STAMPA - Condizioni da verificare. Non solo Marusic, anche Pellegrini si è fatto male nell'ultima gara della Lazio contro il Genoa, vinta per 0-3. Nel secondo tempo, infatti, il terzino sinistro è uscito zoppicando per una lieve distorsione al ginocchio destro (al suo posto è entrato Nuno Tavares). Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oggi farà degli accertamenti per capire l'entità del problema visto che non è al meglio. Dopo di che si prenderà una decisione per l'ultima partita prima della sosta contro il Torino.

