Lazio, verso la sfida contro il Torino: i numeri contro i granata all'Olimpico

Dopo la boccata d'aria presa grazie ai tre punti conquistati a Genova, la Lazio si prepara a ospitare il Torino, nel match che vedrà il ritorno di Baroni all'Olimpico da avversario. In vista della gara, in programma alle 15:00 di sabato 4 ottobre, il club biancoceleste ha raccontato lo storico dei precedenti tra le due squadre nella Capitale. Su 70 gare disputate in Serie A, i biancocelesti hanno trionfato in 24 occasioni, l'ultima per 2-0 nel settembre 2023. Completano il dato 34 pareggi (manca dall`1-1 dello scorso marzo) e 12 sconfitte (la più recente è lo 0-1 dell'aprile 2023). Sono inoltre 91 i gol realizzati dai capitolini, contro i 60 dei granata.

Precedenti totali: 152 (44 vittorie Lazio, 64 pareggi, 44 vittorie Torino)

Ultima vittoria Lazio: 2-3 (29.09.2024)

Ultima vittoria Torino: 0-1 (22.04.2023)

Ultimo pareggio: 1-1 (31.03.2025)

Gol totali Lazio: 190

Gol totali Torino: 185

Capocannoniere della sfida: Ciro Immobile 10 gol

Vittorie con più gol realizzati in A all'Olimpico: 6-0 Lazio (1937) - 1-5 Torino (1975)

