Lazio, prosegue il recupero di Lazzari: e contro il Torino...

RASSEGNA STAMPA - Una buona notizia c'è. Per quanto riguarda gli infortunati, la Lazio spera di ritrovare prima del previsto Manuel Lazzari. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il terzino ha già ripreso a correre in campo (anche con il pallone) e non è escluso che possa ritrovare la convocazione già alla prossima contro il Torino.

Da inizio settembre è fermo per una lesione al polpaccio, ha giocato solamente la tragica gara contro il Como persa 2-0. Il suo rientro era fissato per dopo la sosta, ma già sabato all'Olimpico potrebbe tornare quantomeno in panchina. Visto il problema fisico di Marusic, il suo recupero sarebbe importantissimo.

