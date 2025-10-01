Torino, Baroni si gioca la panchina contro la Lazio: i possibili sostituti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tutto all'Olimpico. Dopo l'ultima sconfitta contro il Parma, Baroni si gioca la sua panchina al Torino proprio contro la Lazio, che è stata la sua squadra fino a fine maggio. Se la situazione non precipiterà già prima, come scrive Tuttosport, la partita contro i biancocelesti sarà decisiva per il suo futuro.

Intanto i vertici del club hanno già iniziato a valutare alcune alternative. La prima sarebbe quella di richiamare Vanoli, ancora sotto contratto fino a giugno; poi ci sarebbe la possibilità Palladino, al momento senza squadra; l'ultima è quella di provare a contattare di nuovo De Rossi, che fino al 2027 ha un accordo con la Roma.

